10:55 (мск), источник: ТАСС
В Красноярске приостановили работу приюта для пожилых людей из-за нарушений
Сейчас все проживающие в приюте люди помещены в государственные социальные учреждения.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
КРАСНОЯРСК, 7 февраля. /ТАСС/. Красноярский суд по требованию прокуратуры приостановил работу в Красноярске приюта для пожилых людей и инвалидов «Человек человеку» из-за нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Красноярского края.
«Прокуратура Советского района Красноярска добилась защиты права постояльцев приюта “Человек человеку”, где выявлены грубейшие нарушения требований пожарной безопасности. На основании выданного судом исполнительного листа деятельность приюта приостановлена», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, красноярский благотворительный фонд «Родители против наркотиков» использовал нежилое помещение в Красноярске для размещения приюта «Человек человеку». В приюте жили люди пожилого возраста и граждане с ограниченными возможностями здоровья. В помещениях приюта отсутствовали автоматическая установка пожаротушения, система оповещения при пожаре и аварийное освещение. Также не был оборудован второй эвакуационный выход.
Сейчас все проживающие в приюте люди помещены в государственные социальные учреждения.