Как пишет издание, в одном из прифронтовых госпиталей на подконтрольной Киеву территории морг был забит телами украинских солдат, в другом госпитале носилки с ранеными стояли даже в коридорах и почти весь день прибывал непрерывный поток машин скорой помощи.
«В гражданской жизни вы знаете, что какой бы ужасной ни была ваша смена, она рано или поздно закончится. Здесь никогда не знаешь, когда это закончится», — приводит издание слова военного хирурга госпиталя Мирослава Дубенко.
Украинские войска также жалуются на то, что силы РФ превосходят их по численности и вооружению.
«Украинские войска, измученные почти 12 месяцами ожесточенных боев… говорят, что у них есть танки и артиллерийские орудия, но и того и другого недостаточно, а боеприпасов гораздо меньше, чем у их противника», — пишет издание.
«Особенно сложно, когда у тебя 50 парней, а у них 300», — приводит издание слова украинского военного по имени Павел, раненного под Артемовском (украинское название — Бахмут).
Потери среди украинских сил на этом участке были особенно тяжелыми, отмечает издание.
«Зима и позиции открыты, спрятаться негде», — рассказал еще один украинский солдат, дислоцированный под селом Невское в подконтрольной Киеву части ЛНР.
Россия проводит военную спецоперацию на Украине с 24 февраля прошлого года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.