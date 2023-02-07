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17:31 (мск), источник: Коммерсантъ

В Тульской области частично обрушился жилой дом

В городе Ефремов в Тульской области рухнула часть подъезда. По данным СМИ, предварительная причина обрушения — взрыв газа.

«По поручению прокурора Тульской области организовано проведение проверки по факту обрушения части дома в г. Ефремове из-за взрыва бытового газа», — говорится в Telegram-канале прокуратуры Тульской области. ТАСС в экстренных службах рассказали, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования.

Подъезд дома в результате взрыва полностью разрушен. «РИА Новости» сообщают, что из-под завалов извлекли четырех человек. «Интерфакс» сообщает о спасении ребенка. Количество пострадавших пока неизвестно.

ТАСС в экстренных службах рассказали, что причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. По предварительным данным, передает «Интерфакс», в одной из квартир произошла утечка газа.

К месту обрушения выехал губернатор области Алексей Дюмин. На место происшествия уже прибыли прокурор Тульской области Александр Грицаенко, следователи и криминалисты.

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