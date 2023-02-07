Сильный пожар возник в Макеевке после украинского обстрела

По информации очевидцев, произошло возгорание на магистральном газопроводе.
В свою очередь мэр Макеевки Владислав Ключаров сообщил Донецкому агентству новостей (ДАН), что в Червоногвардейском районе города загорелся газопровод, причина аварии выясняется.
«В Червоногвардейском районе поврежден газопровод, идет возгорание. Службы выехали на место, пока непонятно, из-за чего это произошло, обстрел это был или еще что-то», — сказал мэр Макеевки. Огонь на месте аварии видно за несколько километров, сообщает агентство.
ВСУ обстреляли Червоногвардейский район Макеевки в 19:40 с применением артиллерии калибра 155 мм, выпустив шесть снарядов. Об этом сообщило во вторник в своем телеграм-канале представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.