Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска

«ЧВК “Вагнер” и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артемовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, “обняв” его с правой стороны и заняв уже несколько улиц», — сказал он.
По словам Алаудинова, идет продвижение и в направлении трассы на Константиновку.
«Это единственная трасса, по которой пока еще остается сообщение между непосредственно заблокированными силами и средствами украинской стороны и их тылом», — объяснил он.
Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил об успешных боевых действиях в районе Артемовска и Угледара.