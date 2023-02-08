Сейсмолог заявил о сдвиге Аравийской плиты при землетрясении Аравийская плита сдвинулась примерно на 3 м, «это как если бы Турция сместилась на юго-запад», заявил глава Национального института геофизики и вулканологи Италии
Фоторепортажи
26Финалистки конкурса «Мисс Вселенная»
24Тени цветов: лучшие черно-белые фото года
11:20 (мск), источник: © РИА Новости

Российские подразделения заняли несколько улиц Артемовска

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска продолжают продвижение в Артемовске и заняли несколько улиц, заявил в эфире «Соловьев Live» командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«ЧВК “Вагнер” и подразделения Минобороны России, которые занимаются блокированием Артемовска, очень удачно ведут боевые действия, они продвинулись в самом городе, “обняв” его с правой стороны и заняв уже несколько улиц», — сказал он.

По словам Алаудинова, идет продвижение и в направлении трассы на Константиновку.

«Это единственная трасса, по которой пока еще остается сообщение между непосредственно заблокированными силами и средствами украинской стороны и их тылом», — объяснил он.

Артемовск (украинское название — Бахмут) расположен на подконтрольной Киеву части ДНР, к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Накануне министр обороны Сергей Шойгу заявил об успешных боевых действиях в районе Артемовска и Угледара.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Это наша мечта'. Чего не хватает бойцам в Донбассе
Американский ветеран сделал неожиданное обращение к наемникам на Украине
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта