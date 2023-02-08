16:09 (мск), источник: © РИА Новости
ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по авиазаводу в Харькове, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
«Уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», — сообщили в военном ведомстве.
Вооруженным силам удалось уничтожить склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.
В министерстве также рассказали о ситуации на линии боевого соприкосновения.
На Купянском направлении российские авиация и артиллерия ударили по скоплению противника в Харьковской области и Луганской Народной Республике.
Российские военные нанесли значительный урон подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинская сторона потеряла за минувшие сутки свыше 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и установку РСЗО «Град».
Бойцы российской армии отметились успешными наступательными действиями на Донецком направлении. Потери Киева составили:
На Южнодонецком направлении ВС России сумели уничтожить до 75 украинских военных, один танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.
«В районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены три склада боеприпасов и горючего», — говорится в сводке.
На Херсонском направлении российские военные ликвидировали минометный расчет ВСУ.
Кроме того, силы ПВО за минувшие сутки сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять украинских беспилотников.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.