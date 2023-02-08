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16:09 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России уничтожили цеха авиазавода в Харькове

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Российские войска нанесли удар по авиазаводу в Харькове, говорится в сводке Минобороны о ходе спецоперации за минувшие сутки.

Спецоперация на Украине
Источник: Пресс-служба Минобороны РФ

«Уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности, в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов», — сообщили в военном ведомстве.

Вооруженным силам удалось уничтожить склад боеприпасов 66-й механизированной бригады ВСУ в Харьковской области.

В министерстве также рассказали о ситуации на линии боевого соприкосновения.

На Купянском направлении российские авиация и артиллерия ударили по скоплению противника в Харьковской области и Луганской Народной Республике.

«Уничтожены более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль», — уточнили в Минобороны.

Российские военные нанесли значительный урон подразделениям ВСУ на Краснолиманском направлении. Украинская сторона потеряла за минувшие сутки свыше 130 военнослужащих, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и установку РСЗО «Град».

Бойцы российской армии отметились успешными наступательными действиями на Донецком направлении. Потери Киева составили:

  • более 140 военнослужащих;
  • один танк;
  • три пикапа;
  • три автомобиля и гаубица «Мста-Б»;
  • два склада боеприпасов возле Славянска и Авдеевки.

На Южнодонецком направлении ВС России сумели уничтожить до 75 украинских военных, один танк, боевую машину пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

«В районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и Доброволье Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены три склада боеприпасов и горючего», — говорится в сводке.

На Херсонском направлении российские военные ликвидировали минометный расчет ВСУ.

Кроме того, силы ПВО за минувшие сутки сбили 11 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и десять украинских беспилотников.

С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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