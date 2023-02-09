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06:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Украинским дронам ограничили доступ к Starlink

Компания SpaceX ограничила доступ военных беспилотников на Украине к сети спутниковой связи Starlink, заявила президент SpaceX Гвинн Шотвелл. Об этом пишет Reuters.

Спецоперация на Украине
Источник: AFP 2022

Она уточнила, что Starlink «разрабатывалась не для того, чтобы стать оружием». «Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы ограничить их возможности, и мы это осуществили», — подчеркнула представитель компании.

По ее словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют дроны в качестве связи. «Однако мы хотим, чтобы они никогда не применялись в наступательных целях», — добавила она.

Ранее ВСУ лишились штаба и центра связи в Угледаре из-за терминала Starlink. В результате удара было выведено из строя специальное оборудование для приема и отправки зашифрованных данных.

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