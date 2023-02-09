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09:09 (мск), источник: РБК

Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что набор заключенных в частную военную компанию для военной операции на Украине прекращен, говорится в сообщении его пресс-службы.

Источник: РИА "Новости"

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК “Вагнер” полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — сказал он.

В начале января Пригожин сообщил, что первая группа участников военной операции на Украине из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. По его словам, речь идет о двух десятках человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова основателя ЧВК, сказал, что указы о помиловании, касающиеся экс-заключенных, ставших бойцами ЧВК, имеют гриф секретности.

Материал дополняется.

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