Пригожин сообщил о прекращении набора заключенных в ЧВК «Вагнер»

«Да, действительно, это так. Набор заключенных в ЧВК “Вагнер” полностью прекращен. Перед теми, кто у нас сейчас работает, все обязательства выполняются», — сказал он.
В начале января Пригожин сообщил, что первая группа участников военной операции на Украине из числа бывших заключенных завершила полугодовую службу по контракту и получила помилование. По его словам, речь идет о двух десятках человек. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова основателя ЧВК, сказал, что указы о помиловании, касающиеся экс-заключенных, ставших бойцами ЧВК, имеют гриф секретности.