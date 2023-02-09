14:36 (мск), источник: © РИА Новости
Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351
МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351, заявил вице-президент республики Фуат Октай.
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«На данный момент 14 351 человек погиб в результате обрушения или разрушения в этой великой катастрофе, которую мы пережили», — сказал он, выступая в парламенте.
Ранее глава государства Тайип Эрдоган сообщал о 14 014 погибших и около 64 тысяч раненых.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центре страны и в следующие дни.
В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.
Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.