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Землетрясение в Турции и Сирии
14:36 (мск), источник: © РИА Новости

Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Число погибших при землетрясении в Турции выросло до 14 351, заявил вице-президент республики Фуат Октай.

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«На данный момент 14 351 человек погиб в результате обрушения или разрушения в этой великой катастрофе, которую мы пережили», — сказал он, выступая в парламенте.

Ранее глава государства Тайип Эрдоган сообщал о 14 014 погибших и около 64 тысяч раненых.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в турецкой провинции Кахраманмараш рано утром 6 февраля. По словам президента Реджепа Тайипа Эрдогана, оно стало самым сильным с 1939 года. Позже специалисты зарегистрировали три десятка афтершоков, а в середине дня — новое мощное землетрясение. Подземные толчки ощущались в центре страны и в следующие дни.

В Турции объявлен семидневный общенациональный траур, а в десяти пострадавших от катастрофы провинциях ввели чрезвычайное положение на три месяца.

Землетрясение затронуло также Сирию: провинции Алеппо, Латакия, Хама и Тартус. По последним данным местного Минздрава, погибли более 1200 человек, пострадали свыше двух тысяч.

Следите за развитием темыЗемлетрясение в Турции и Сирии
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