Лидера профсоюза «Курьер» признали виновным в организации митингов, но освободили в суде

«Суд признал виновным Украинцева по ст. 212.1 УК РФ (“Неоднократное нарушение правил проведения митингов”) и назначил ему наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы в колонии-поселении», — сказали в суде.
Ранее представитель гособвинения попросил назначить ему 1,5 года лишения свободы. «Кирилл освобожден в зале суда в связи с тем, что отбыл срок в СИЗО (с учетом того, что один день в СИЗО засчитывается за два дня в колонии-поселении), он освобожден в зале суда. Пока мы не знаем, будем ли мы с моим подзащитным обжаловать данное решение, нам необходимо обсудить эту ситуацию», — сказала ТАСС адвокат Украинцева Вероника Полякова.
Украинцев был задержан 26 апреля 2022 года и все это время находился под стражей. За последние несколько лет он неоднократно привлекался к ответственности за административные правонарушения, предусмотренные ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении публичного мероприятия»). Столичные суды назначали ему административные штрафы в размере от 20 до 30 тыс. рублей и административные аресты на сроки от 5 до 10 суток.
В профсоюзе считают, что поводом для задержания Украинцева послужила его поддержка забастовки курьеров Delivery Club в Москве. В окружении лидера профсоюза заявили, что формальным поводом для задержания Украинцева стала организация проведения незаконного митинга таксистов в подмосковном Сергиево-Посаде в конце 2021 года.
Первым осужденным по вменяемой Украинцеву статье УК РФ в 2015 году стал активист Ильдар Дадин, он был приговорен к реальному сроку лишения свободы. Дадин оспорил статью в Конституционном суде (КС), который постановил пересмотреть его дело, после чего Верховный суд отменил приговор. Статью 212.1 УК РФ предлагали декриминализировать, но эта идея не нашла поддержки у законодателей. КС в 2017 году постановил, что уголовная ответственность за неоднократное нарушение правил митингов должна быть адекватна совершенному деянию.