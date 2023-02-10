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16:53 (мск), источник: © РИА Новости

Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Жителей Угледара начали эвакуировать в Волноваху, сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Сейчас в городе находится порядка тысячи человек — гражданских лиц. Какую-то часть мы уже начали эвакуировать, когда пошла активная фаза освобождения. Вывозили гражданских и перемещали их в относительно безопасное место, это Волноваха», — рассказал он.

По его словам, российские военные закрепились в южной части города.

«Угледар — одно из направлений, достаточно горячих сейчас. <…> Противник продолжает перебрасывать резервы <…> в больших количествах, и это замедлило освобождение данного населенного пункта, но, конечно же, наши планы абсолютно не изменились», — подчеркнул Пушилин.

Украинские войска пытаются обустроить новые линии обороны за пределами Угледара, добавил он, указав также на определенное обострение в Донецкой Народной Республике.

«По тыловым городам противник тоже наносит удары. <…> Противник, где может нанести вред гражданской инфраструктуре, критической инфраструктуре, они (ВСУ. — Прим. ред.) обязательно это делают», — отметил Пушилин.

Как заявил в пятницу советник врио главы ДНР Ян Гагин, российские подразделения наступают с юго-востока и востока Угледара. Военным удалось закрепиться на окраинах, сейчас в городе идут серьезные артиллерийские дуэли.

В начале недели Пушилин сообщил об ухудшении положения ВСУ в Угледаре, из-за чего Киев решил перебросить туда часть резервов, предназначавшихся для Артемовского направления. На случай отступления из города украинские военные начали минировать многоэтажки.

С 24 февраля 2022 года проходит специальная военная операция на Украине. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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