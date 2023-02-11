Около миллиона человек вышли на протесты против пенсионной реформы во Франции

В Париже число участников акций составило 93 тыс. человек.
По оценкам профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», в Париже за все дни, включая прошлые акции, участие в манифестациях приняли 500 тыс. человек. В то время как по всей стране организация насчитала 2,5 млн протестующих.
В субботу демонстрации прошли более чем в 240 французских городах.
Вместе с тем в Париже произошли столкновения полиции с радикальной частью протестующих, которые крушили витрины, переворачивали баки и даже, по свидетельству очевидцев, сожгли автомобиль.
В ответ на это сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ.
10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. С 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году. После этого в разных городах страны начались протесты. Сегодняшняя акция стала четвертой по счету.
Следующими днями забастовок и демонстраций станут 16 февраля и 7 марта. Кроме того, профсоюзы собираются провести особую акцию 8 марта, приуроченную к Международному женскому дню.