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21:53 (мск), источник: Известия

Около миллиона человек вышли на протесты против пенсионной реформы во Франции

Около 963 тыс. человек вышли 11 февраля на демонстрации против предлагаемой правительством Франции пенсионной реформы, сообщил телеканал BFM со ссылкой на МВД республики.

Источник: AFP 2022

В Париже число участников акций составило 93 тыс. человек.

По оценкам профсоюза «Всеобщая конфедерация труда», в Париже за все дни, включая прошлые акции, участие в манифестациях приняли 500 тыс. человек. В то время как по всей стране организация насчитала 2,5 млн протестующих.

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В субботу демонстрации прошли более чем в 240 французских городах.

Вместе с тем в Париже произошли столкновения полиции с радикальной частью протестующих, которые крушили витрины, переворачивали баки и даже, по свидетельству очевидцев, сожгли автомобиль.

В ответ на это сотрудники правоохранительных органов применяли слезоточивый газ.

10 января премьер-министр Франции Элизабет Борн представила реформу, согласно которой пенсионный возраст в стране поднимется с 62 до 64 лет. С 1 сентября 2023 года срок выхода на пенсию будет постепенно повышаться и достигнет 64 лет в 2030 году. После этого в разных городах страны начались протесты. Сегодняшняя акция стала четвертой по счету.

Следующими днями забастовок и демонстраций станут 16 февраля и 7 марта. Кроме того, профсоюзы собираются провести особую акцию 8 марта, приуроченную к Международному женскому дню.

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