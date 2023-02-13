Украинские боевики обстреляли из HIMARS штаб «Востока»

Он объяснил, что накануне ВСУ несколько раз безуспешно пытались малыми группами прорваться сквозь российские позиции в районе «левее от Угледара». Атаки продлились несколько часов.
«Видимо, раздосадованный неудачей, он (противник. — Прим. ред.) нанес ночью удар хаймарсами по командному пункту “Востока”, — написал Ходаковский.
Во время обстрела погиб офицер штаба по имени Андрей, добавил комбриг.
Ходаковский заверил, что ВСУ не смогли добиться своей цели парализовать оборону бригады.
«Восток» ведет боевые действия на участке фронта в районе Угледара.
Врио главы ДНР Денис Пушилин называл Угледар одним из «достаточно горячих» направлений, украинские формирования продолжают перебрасывать к городу крупные резервы, из-за чего освобождение населенного пункта замедлилось.