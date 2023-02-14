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04:22 (мск), источник: Известия

На переработку в России уходит лишь около 7% мусора

Уровень переработки мусора в России составляет лишь около 7%, рассказала в интервью «Известиям» глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

Источник: РИА "Новости"

«Мы накапливаем мусор с большой скоростью. Сейчас на полигоны возвращается 93% отходов, и лишь около 7% идет на переработку», — констатировала она.

По словам главы ведомства, во многом подобная ситуация связана с тем фактом, что на большинстве предприятий этой отрасли сортировка мусора идет в ручном режиме.

«Люди просто не справляются с таким объемом работы. В ручном режиме специалисты способны отобрать не более 10% полезной фракции, а иногда и 4%», — подчеркнула Светлана Радионова.

По ее словам, перед ведомством стоит задача к 2030 году снизить захоронение отходов вдвое и достичь 100-процентной сортировки отходов.

Для этого требуется активное внедрение современных технологий сортировки мусора.

Кроме того, роль играет и отношение людей к проблеме. Значение имеет даже то, как мы выбрасываем мусор, заметила Светлана Радионова. Например, задачу сортировки затрудняет даже пакет с мусором, завязанный узлом.

«Первым, что вы увидите на любой сортировке, будет пакеторазрыватель. Для того, чтобы рассортировать мусор, надо каждый пакет либо развязать, либо его разорвать. Многие просто не хотят сортировать мусор: гораздо легче думать, что всё это окажется в одном баке», — рассказала глава Росприроднадзора.

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