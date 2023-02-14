В зону спецоперации прибыли модернизированные машины-разведчики БРМ-1К

БРМ-1К — это боевая машина на базе советской БМП-1 с необитаемой башней, оснащенной спаренным пулеметом ПКТ калибра 7,62 миллиметра и 30-миллиметровой автоматической пушкой от БТР-82А. В отличие от пехотной машины часть отделения десанта занята специальным электронным оборудованием и комплексами наблюдения и сбора информации с поля боя, которое необходимо для разведки.
«Поступила новая техника — БРМ-1К, и с декабря проходим обучение. <…> Техника новая, электроника. <…> Все работает, все хорошо, и сложностей нет, так как ранее мы обучались на БМП и сейчас все легче: и загрузка боеприпасов, и разборка орудия, сложного нет, нужно немного практики. <…> Все нюансы уже изучили, и бьет она точно: куда навел — туда и попал», — рассказал РИА Новости один из военных.
Контракт на модернизацию машин был подписан между Минобороны и «Уралвагонзаводом» в 2020 году, а сообщения о первых поставках в армию появились в мае 2022 года.