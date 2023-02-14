11:06 (мск), источник: Известия
СМИ сообщили о воздушной тревоге на всей территории Украины
Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщает «Страна.ua».
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«По всей Украине воздушная тревога. Причина — взлет российских самолетов в Белоруссии», — говорится в Telegram-канале издания.
Предупредительные сигналы начали распространяться в 10:10 по московскому времени. Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации республики, первыми их услышали жители Киевской, Житомирской, Николаевской и Полтавской областей. К 10:12 воздушная тревога действовала по всей Украине.
Накануне украинские СМИ сообщали о взрывах в Херсоне.
За день до этого взрыв прогремел в Днепре (до 2016 года носил название Днепропетровск). По данным властей, в регионе был зафиксирован налет беспилотников. Тогда же воздушная тревога была объявлена в Харьковской, Полтавской и Днепропетровской областях Украины.
От Минобороны РФ никаких сообщений о возможных ударах по украинской инфраструктуре по этому поводу не поступало.
Российские войска начали наносить удары по критическим объектам Украины с 10 октября 2022 года. Как пояснил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу Украины.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.