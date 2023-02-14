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14:01 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России ведут боевые действия в районе Парасковиевки под Артемовском

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Российские подразделения ведут боевые действия в районе Парасковиевки, взятие села позволит перерезать последний путь снабжения группировки ВСУ в Артемовске, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«После освобождения Красной Горы, там сейчас происходит дозачистка, это позволяет уже в свою очередь более целенаправленно заняться Парасковиевкой. Этот населенный пункт позволяет уже в свою очередь выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения (Артемовска. — Прим. ред.). Там сейчас уже идут ожесточенные бои», — сказал чиновник.

Он подчеркнул, что командование ВСУ предпринимает предсказуемые действия, в том числе перекрывает свободный въезд в Артемовск для посторонних.

Российская сторона не ожидает, что противник будет сдавать позиции без боя, добавил Пушилин.

Взятие Красной Горы добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск накануне подтвердило Минобороны.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.

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