ВС России ведут боевые действия в районе Парасковиевки под Артемовском

«После освобождения Красной Горы, там сейчас происходит дозачистка, это позволяет уже в свою очередь более целенаправленно заняться Парасковиевкой. Этот населенный пункт позволяет уже в свою очередь выходить и перекрывать дорогу на Часов Яр, это последняя дорога снабжения (Артемовска. — Прим. ред.). Там сейчас уже идут ожесточенные бои», — сказал чиновник.
Он подчеркнул, что командование ВСУ предпринимает предсказуемые действия, в том числе перекрывает свободный въезд в Артемовск для посторонних.
Российская сторона не ожидает, что противник будет сдавать позиции без боя, добавил Пушилин.
Взятие Красной Горы добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск накануне подтвердило Минобороны.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения группировки ВСУ в Донбассе.