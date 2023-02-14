«Центр влюбленности» и польза поцелуев: что ученые знают о любви Как же ученые со всего мира объясняют нежные чувства?
Фоторепортажи
14Крещенские купания в России
10Сторонники экс-президента Бразилии на время захватили правительственные здания
15:26 (мск), источник: РБК

Минобороны России сообщило об уничтожении украинских МиГ-29 и Ми-8

Российская военная авиация сбила в зоне спецоперации на Украине украинский самолет МиГ-29 и вертолет Ми-8, говорится в ежедневной сводке Минобороны России. Оба военных воздушных судна были уничтожены в районе Славянска, ДНР.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Черевковка Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 и в районе населенного пункта Славянка Донецкой народной республики сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины», — сообщили в Минобороны.

Всего с начала операции на Украине было уничтожено 385 самолетов и 208 вертолетов украинской армии, добавили в Минобороны.

Словакия готова обсудить поставку на Украину своих истребителей МиГ-29, заявил 25 января министр обороны республики Ярослав Надь. «Самолеты сейчас находятся на одной из баз Словакии, и сейчас мы готовы обсудить передачу Украине этих самолетов. Ожидаем решения от правительства Словакии», — сказал тогда Надь. По его словам, решение будет приниматься с учетом заинтересованности Киева, а также с учетом позиции стран-союзников. «Мы сейчас это обсуждаем, мы хотели бы передать их [МиГ-29] именно Украине», — подчеркнул глава Минобороны.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Путин рассказал о случившемся во время полета
«Обреченные»: Захарова ответила на просьбу Дуды об оружии для Киева
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта