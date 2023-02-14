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21:16 (мск), источник: РБК

Два Ту-160 совершили полет над Баренцевым и Норвежским морями

Два ракетоносца Ту-160 выполнили полет над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей, сообщило Минобороны России.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Общая продолжительность полета составила более 13 часов», — уточнили в ведомстве. В ходе полета экипажи дальней авиации осуществили дозаправку самолетов в воздухе.

Утром 14 февраля Минобороны сообщило о рейде стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые выполнили семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря.

Самолеты дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана, Черного и Балтийского морей.

В конце декабря прошлого года стратегические ракетоносцы Ту-95МС провели плановое патрулирование в нейтральных водах Японского моря. Продолжительность полета также была больше семи часов. В ответ Япония подняла в воздух истребители.

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