«Очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок украинской стороны. На этот раз расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными. Это произошло в районе Угледара. Увы, опознавательные признаки медслужбы противника не остановили», — сказал советник.
По словам Гагина, попытки ВСУ нанести удары по медикам не единичны, аналогичные случаи были зафиксированы и на других участках фронта. Корректировка, как уточнил советник, как правило, ведется при помощи квадрокоптеров.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют машины скорой медицинской помощи для подвоза к передовой боекомплекта и боевых групп на угледарском направлении. Об этом в среду сообщил ТАСС военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.
«На угледарском направлении противник использует машины скорой помощи для подвоза боевых групп и боекомплекта», — сказал он.
По его словам, аналогичные методы ВСУ использовали также в Мариуполе и Волновахе.
«Изрядно изношенные машины, когда те полностью выходили из строя, они бросали прямо в полях или в местах, где дислоцировались», — добавил Гагин.