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08:23 (мск), источник: ТАСС

В ДНР сообщили о расстреле ВСУ группы медиков под Угледаром

ДОНЕЦК, 15 февраля. /ТАСС/. Украинские войска расстреляли группу медиков, которые направлялись в Угледар для эвакуации раненых. Об этом ТАСС сообщил в среду военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Гагин.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Очередной бесчеловечный, противоречащий международным конвенциям поступок украинской стороны. На этот раз расстреляли группу медиков, которые ехали за ранеными. Это произошло в районе Угледара. Увы, опознавательные признаки медслужбы противника не остановили», — сказал советник.

По словам Гагина, попытки ВСУ нанести удары по медикам не единичны, аналогичные случаи были зафиксированы и на других участках фронта. Корректировка, как уточнил советник, как правило, ведется при помощи квадрокоптеров.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют машины скорой медицинской помощи для подвоза к передовой боекомплекта и боевых групп на угледарском направлении. Об этом в среду сообщил ТАСС военно-политический эксперт, советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Дениса Пушилина Ян Гагин.

«На угледарском направлении противник использует машины скорой помощи для подвоза боевых групп и боекомплекта», — сказал он.

По его словам, аналогичные методы ВСУ использовали также в Мариуполе и Волновахе.

«Изрядно изношенные машины, когда те полностью выходили из строя, они бросали прямо в полях или в местах, где дислоцировались», — добавил Гагин.

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