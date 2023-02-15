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07:46 (мск), источник: © РИА Новости

В России стартовали испытания первого беспилотного конвертоплана

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Стендовые испытания первого беспилотного конвертоплана для перевозки грузов с «умным» крылом, вертикальным взлетом и посадкой и автопилотом начались в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе Фонда поддержки проектов НТИ.

Источник: РИА "Новости"

«Стартовали стендовые испытания проекта “Vезделет”, опытной машины, способной перевозить до 50 килограммов грузов. Испытания проходят на площадке Технопарка ЦАГИ. В ходе программы испытаний мы отработаем систему автоматического управления и возможность взлета и посадки в автономном режиме», — рассказал гендиректор компании-производителя конвертоплана «М-Индастриз» Михаил Липатов, слова которого приводятся в сообщении.

Он подчеркнул, что опытный образец аппарата предполагается создать к лету, а на осень намечены летные испытания.

В пресс-службе отметили, что беспилотный конвертоплан с вертикальным взлетом и посадкой обладает повышенным уровнем безопасности за счет изменяемой геометрии крыла при взлете и посадке и оснащен автопилотом. Он будет совершать полет со скоростью свыше 100 километров в час и перевозить до 50 килограммов грузов. Аппарат сможет проводить в воздухе не менее 1,5 часов при полной загрузке. Максимальная высота полета — 4 000 метров. По замыслу конструкторов, конвертоплан оснастят 8 электрическими движителями, средний срок эксплуатации которых выше, чем бензиновых моторов, и двумя крыльями.

На взлете и посадке, а также при висении движители беспилотника расположены вертикально, он поддерживается в воздухе за счет силы тяги пропеллеров. При переходе в самолетный режим они поворачиваются горизонтально, и аппарат поддерживается в воздухе за счет подъемной силы, возникающей на крыле и стенках импеллеров. Управление осуществляется с помощью отклонения механизации крыла: на взлетном (посадочном) режимах крыло сложено и раскрывается на безопасной высоте.

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