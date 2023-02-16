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00:16 (мск), источник: Lenta.Ru

В Белгородской области ПВО сбила ракету

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила ракету в Ивнянском районе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По предварительным данным, в результате произошедшего пострадавших нет. Последствия на земле уточняют оперативные службы, добавил Гладков.

13 февраля Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли школу в селе Красное в Шебекинском городском округе Белгородской области. В результате произошедшего пострадавших нет, однако подверглись разрушениям фасад и окна школы.

11 февраля Белгородская область пять раз попала под обстрел ВСУ. Украинские беспилотники атаковали инфраструктурный объект в Яковлевском городском округе, потом под обстрел попало село Муром. При обстреле Шебекино два человека получили ранения. После этого Шебекино еще раз атаковали из «Градов», а вечером ВСУ обстреляли село Новая Таволжанка.

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