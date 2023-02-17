Источник: в России начались испытания беспилотника ТрАМП

«Разработчики ТрАМП приступили к испытаниям беспилотника на земле Названа “наименее чокнутая” страна Европы в вопросе поставок оружия Киеву проверяются и отлаживаются системы и механизмы управления дроном, выполняются серии пробежек пока без отрыва от полосы для уточнения расчетных параметров. Все это в рамках подготовки к подъему машины в воздух», — рассказал собеседник.
Ранее источник сообщал, что особенность ТрАМПа заключается в большом грузовом отсеке объемом 2650 литров, который позволяет перебрасывать и сбрасывать с парашютом в заданную точку габаритный груз. Крейсерская скорость аппарата составляет 195 километров в час, крейсерский потолок — 3 тысячи метров.
В гражданских целях дрон можно использовать для мониторинга обширных площадей и в сельском хозяйстве. Отсек приспособлен для оснащения радиолокационным, оптическим, картографическим и иным спецоборудованием. За счет раскрывающихся вниз створок отсека возможна подвеска ударной полезной нагрузки.
Среди особенностей ТрАМП собеседник также назвал усиленное шасси с пневматиками большого диаметра для взлета и посадки на короткие, плохо подготовленные площадки, встроенную систему спасения груза и самого аппарата, а также модульную конструкцию основных узлов. В частности, на беспилотнике можно в полевых условиях заменять крыло, двигатель и шасси.