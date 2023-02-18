На Солнце произошла мощная вспышка

Как показано на графике, вспышка балла Х2.2 произошла незадолго до полуночи. Ей предшествовали несколько слабых вспышек класса С.
Ранее Солнце было необычайно активно в конце декабря 2022 года — начале января 2023 года. Тогда на светиле произошли несколько вспышек класса С.
Ученые назвали наблюдавшийся на рубеже 2022 и 2023 годов всплеск солнечной активности сильнейшим с 2017 года. К середине января этот период завершился, ученые связали это с тем, что Солнце сожгло весь избыток активной энергии, вброшенный в его атмосферу.
При этом на Солнце сохраняются центры активности, в том числе чрезвычайно крупные группы пятен, общая площадь которых близка к максимальным в истории значениям. Таким образом, сохранялась вероятность, что эти центры оживут повторно и серия взрывов возобновится.
Вспышки на Солнце могут вызывать на Земле магнитные бури, которые в свою очередь являются причиной сбоев в работе энергосистем, а также влияют на пути миграций птиц и животных. Сильные бури вызывают нарушения коротковолновой связи и работы навигационных систем, а также сбои напряжения в промышленных сетях. Также повышенная солнечная активность может расширить географию наблюдений за полярными сияниями.