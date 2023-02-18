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11:20 (мск), источник: © РИА Новости

В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Украинский энергохолдинг ДТЭК объявил о введении превентивных экстренных отключений электроэнергии в Киеве и столичном регионе, а также Одесской и Днепропетровской областях.

Источник: РИА "Новости"

«Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.

Сообщается, что это вынужденная превентивная мера, которая поможет избежать серьезных повреждений оборудования, в случае поражения объектов энергоинфраструктуры.

Ранее в субботу почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, власти Хмельницкой области на западе страны сообщали о двух взрывах в областном центре.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

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