В трех областях Украины ввели экстренные отключения света

«Из-за угрозы ракетной атаки в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях применяются экстренные отключения света», — говорится в сообщении в телеграм-канале компании.
Сообщается, что это вынужденная превентивная мера, которая поможет избежать серьезных повреждений оборудования, в случае поражения объектов энергоинфраструктуры.
Ранее в субботу почти на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, власти Хмельницкой области на западе страны сообщали о двух взрывах в областном центре.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.