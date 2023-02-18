ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом

«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — сообщил собеседник агентства.
Двое бойцов, оказавшихся в зоне поражения разорвавшегося снаряда, получили ожоги легких.
«Кроме того, у них наблюдаются все признаки отравления — рвота и раздражение слизистых», — уточнил военный.
Остатки сдетонировавшего боеприпаса и снаряда со сбитого коптера направили на экспертизу для изучения.
В распоряжении РИА Новости оказались фото примененного химического боеприпаса.
Шестого февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о фактах применения Киевом химического оружия. Украинские военные сбрасывают его с беспилотников в районах расположения подразделений российских вооруженных сил. К тому моменту сообщения о таких атаках поступали от бойцов как минимум три недели.
Как отметил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, речь идет о самодельных боеприпасах, из-за воздействия которых у людей появляется рвота и возникает потеря сознания. Он уточнил, что «страшного эффекта они не несут».
Следственный комитет начал расследование применения ВСУ химоружия.