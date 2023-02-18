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11:59 (мск), источник: © РИА Новости

ВСУ применили под Угледаром боеприпас с отравляющим веществом

ДОНЕЦК, 18 фев — РИА Новости. Боевики киевского режима сбросили на позиции союзных сил под селом Урожайное и Великая Новоселовка боеприпас с неизвестным отравляющим веществом, сообщили РИА Новости российские военные.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

«Утром 16 февраля над позициями российских войск под Угледаром появились два ударных коптера противника. Один из коптеров был сразу же сбит, другой успел провести бомбометание и сбросил на наши позиции химический боеприпас», — сообщил собеседник агентства.

Двое бойцов, оказавшихся в зоне поражения разорвавшегося снаряда, получили ожоги легких.

«Кроме того, у них наблюдаются все признаки отравления — рвота и раздражение слизистых», — уточнил военный.

Остатки сдетонировавшего боеприпаса и снаряда со сбитого коптера направили на экспертизу для изучения.

В распоряжении РИА Новости оказались фото примененного химического боеприпаса.

Шестого февраля врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил о фактах применения Киевом химического оружия. Украинские военные сбрасывают его с беспилотников в районах расположения подразделений российских вооруженных сил. К тому моменту сообщения о таких атаках поступали от бойцов как минимум три недели.

Как отметил командир спецназа «Ахмат» и заместитель командующего 2-м армейским корпусом Народной милиции ЛНР Апты Алаудинов, речь идет о самодельных боеприпасах, из-за воздействия которых у людей появляется рвота и возникает потеря сознания. Он уточнил, что «страшного эффекта они не несут».

Следственный комитет начал расследование применения ВСУ химоружия.

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