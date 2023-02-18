Российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области

«Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области», — добавили в ведомстве.
ВСУ потеряли на этом направлении до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и самоходную гаубицу «Гвоздика».
На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» ударила по украинским подразделениям в ЛНР.
«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы “Акация” и “Гвоздика”, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — уточнили в министерстве.
Южная группировка войск продолжила наступление на Донецком направлении.
«За сутки уничтожены до 150 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО “Град” и самоходная гаубица “Гвоздика”, — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Авдеевки и Красногоровки в ДНР уничтожены три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.
Группировка войск «Восток» нанесла удары по позициям ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. При этом украинская сторона потеряла более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20.
Также около Угледара уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.
Помимо этого, на Херсонском направлении огнем российских военных ликвидировано до 20 боевиков ВСУ и четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».
С 24 февраля минувшего года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.