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15:12 (мск), источник: © РИА Новости

Российские военные освободили Гряниковку в Харьковской области

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Подразделения Западной группировки российских войск при наступлении на Купянском направлении полностью освободили населенный пункт Гряниковка в Харьковской области, сообщили в Минобороны. Южная группировка войск продолжила наступление на Донецком направлении. Группировка войск «Восток» нанесла удары по позициям ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Кроме того, ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской Народной Республики, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области», — добавили в ведомстве.

ВСУ потеряли на этом направлении до 80 военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, гаубицу «Мста-Б» и самоходную гаубицу «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении группировка войск «Центр» ударила по украинским подразделениям в ЛНР.

«За сутки на данном направлении уничтожено свыше 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходные гаубицы “Акация” и “Гвоздика”, а также гаубицы Д-20 и Д-30», — уточнили в министерстве.

Южная группировка войск продолжила наступление на Донецком направлении.

«За сутки уничтожены до 150 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин, три автомобиля, боевая машина РСЗО “Град” и самоходная гаубица “Гвоздика”, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в районе Авдеевки и Красногоровки в ДНР уничтожены три cклада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск.

Группировка войск «Восток» нанесла удары по позициям ВСУ на Южнодонецком и Запорожском направлениях. При этом украинская сторона потеряла более 50 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, два пикапа и гаубицу Д-20.

Также около Угледара уничтожен склад боеприпасов 72-й механизированной бригады ВСУ.

Помимо этого, на Херсонском направлении огнем российских военных ликвидировано до 20 боевиков ВСУ и четыре самоходные гаубицы «Гвоздика».

С 24 февраля минувшего года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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