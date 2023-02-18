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19:51 (мск), источник: © РИА Новости

Балицкий рассказал, кто входит в батальон Судоплатова

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 18 фев — РИА Новости. Сербы, турки и скандинавы входят, в том числе, в состав батальона Судоплатова в Запорожской области, сообщил журналистам врио губернатора области Евгений Балицкий.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Батальон имени Судоплатова был создан в сентябре по инициативе Балицкого. Его сын Александр также вступил в ряды добровольцев, которые укомплектовываются необходимой экипировкой за счет региона. В середине октября батальон приступил к боевому слаживанию на полигоне.

По словам Балицкого, в составе батальона порядка 600 человек. «Первая рота 144 человека (штурмовая) ушли на первую линию, вторая рота — 144 человека — минно-саперная готовится сейчас», — сказал он.

Еще две роты, которые пока проходят боевое слаживание, «пока не готовы идти», отметил он.

«(В батальоне) есть сербы, турки, скандинавы… Эта категория пока не может попасть на передовую… их процентов 12−15», — отметил Балицкий.

Он добавил, что в данном батальоне есть люди, которые ранее воевали на стороне Украины, но «после осознания, понимания всего происходящего, когда люди увидели правду, многие из них согласились пойти к нам подразделение».

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