Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений “Южной” группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства. В районе населенного пункта Первомайская Донецкой народной республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса “Бук-М1”. В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой народной республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», — сообщили в ведомстве.
Кроме того, в районе Марьинки в ДНР уничтожен украинский склад боеприпасов.