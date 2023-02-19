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15:37 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны рассказало о потерях украинских войск на Донецком направлении

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. «Южная» группировка войск ВС РФ в ходе наступательных действий на Донецком направлении за сутки уничтожила до 250 украинских военных и 15 единиц техники, включая две американские контрбатарейные РЛС и ЗРК «Бук-М1», сообщили в Минобороны России.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«На Донецком направлении в ходе продолжения наступательных действий подразделений “Южной” группировки войск за сутки уничтожено до 250-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, шесть автомобилей, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка “Krab” польского производства. В районе населенного пункта Первомайская Донецкой народной республики вскрыта замаскированная позиция и уничтожена самоходная пусковая установка украинского зенитного ракетного комплекса “Бук-М1”. В районах населенных пунктов Часов Яр Донецкой народной республики и Демурино Днепропетровской области уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36», — сообщили в ведомстве.

Кроме того, в районе Марьинки в ДНР уничтожен украинский склад боеприпасов.

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