Минобороны сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

В Хмельницкой области российские силы ракетными ударами поразили пункт дислокации беспилотников в областном административном центре Хмельницкий, а также склад боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны, сообщает Минобороны России.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.
Накануне, 18 февраля, после объявления воздушной тревоги в большей части регионов Украины власти Хмельницкой области сообщали о двух взрывах в Хмельницком, а позднее — о попадании по военному объекту.
За сутки на всех направлениях боевых действий украинская армия потеряла до 485 военных убитыми или ранеными, сообщило Минобороны России.