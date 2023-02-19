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15:27 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области

Накануне после объявления воздушной тревоги в большей части регионов Украины власти Хмельницкой области сообщали о двух взрывах в Хмельницком, а позднее — о попадании по военному объекту.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В Хмельницкой области российские силы ракетными ударами поразили пункт дислокации беспилотников в областном административном центре Хмельницкий, а также склад боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны, сообщает Минобороны России.

«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования поражен пункт дислокации 383-го полка беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе города Хмельницкий и склад артиллерийских боеприпасов в районе железнодорожной станции Гречаны Хмельницкой области», — говорится в публикации ведомства в телеграм-канале.

Накануне, 18 февраля, после объявления воздушной тревоги в большей части регионов Украины власти Хмельницкой области сообщали о двух взрывах в Хмельницком, а позднее — о попадании по военному объекту.

За сутки на всех направлениях боевых действий украинская армия потеряла до 485 военных убитыми или ранеными, сообщило Минобороны России.

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