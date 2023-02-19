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15:52 (мск), источник: РБК

Мэр Донецка заявил о повреждениях в районе рынка при обстреле

Очевидцы сообщили о повреждениях в районе крытого рынка в центре Донецка при обстреле со стороны Украины, пишет мэр Кулемзин. Также зафиксированы прямые попадания по жилым домам, повреждена одна из школ.

Спецоперация на Украине

Донецк находится под обстрелом украинской стороны, очевидцы сообщают о попадании и повреждениях в районе крытого рынка в центре города, заявил мэр Алексей Кулемзин в телеграм-канале.

По его словам, ВСУ с позиции в Ласточкино в 15:10 и 15:12 выпустили в общей сложности 40 ракет по территории Киевского и Ворошиловского районов Донецка. «Информация уточняется. Не покидайте укрытий, будьте осторожны! Не исключены повторные обстрелы!» — написал Кулемзин.

Позднее он добавил, что в Ворошиловском районе снаряд попал в крышу библиотеки им. Н. К. Крупской, школы «Альтаир». Кроме того, зафиксированы прямые попадания в жилые дома, добавил Кулемзин. Он также опубликовал фотографии последствий обстрела.

Кулемзин утром 19 февраля заявил, что ночью город трижды подвергался обстрелу. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) 12 раз сообщало об обстреле Донецка за 18 февраля.

Район крытого рынка также неоднократно находился под обстрелом. В частности, это произошло в ночь на 1 января.

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