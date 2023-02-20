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05:39 (мск), источник: ТАСС

СК собрал доказательства причастности руководства Украины к геноциду населения Донбасса

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет РФ собрал доказательства причастности военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава СК России Александр Бастрыкин.

Спецоперация на Украине
Источник: Агентство «Москва»

«За девять лет работы сотрудниками Следственного комитета собраны тысячи томов материалов, подтверждающих совершение ВСУ и нацбатами преступлений. Достоверно установленные и документально подтвержденные следствием факты совершенных злодеяний становятся основой объективного и мотивированного обвинения, которое лишено какой-либо ангажированности и двусмысленности. Все они прямо демонстрируют причастность высшего военного и политического руководства Украины к геноциду русскоязычного населения Донбасса, преступлениям против мира и безопасности человечества, а также иным преступлениям против личности», — подчеркнул Бастрыкин.

Он сообщил, что результаты масштабной и системной работы следователей СК России будут предъявлены суду и всему мировому сообществу. «Сегодня на суд общественности мы уже готовы представить результаты своей работы в доступной для любого читателя форме. Выдержки из показаний свидетелей, фотографии и документы собраны в “Белой книге преступлений киевского режима”, — заключил он.

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