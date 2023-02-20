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16:39 (мск), источник: РБК

Минобороны заявило о сбитом в Харьковской области украинском Су-27

Истребительная авиация ВКС России в воздушном бою в районе Изюма Харьковской области сбила украинский самолет Су-27. Об этом сообщило российское Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

За прошедшие сутки средства ПВО России перехватили один снаряд РСЗО HIMARS и уничтожили 15 украинских беспилотников в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

На херсонском направлении за 24 часа уничтожены гаубицы «Акация», «Гвоздика» и Д-30 и буксируемая пушка «Гиацинт». В районе Херсона нанесен удар по складу боеприпасов ВСУ.

На купянском направлении Киев потерял до 50 военных, один танк и три автомобиля, на краснолиманском — до 100 бойцов, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, добавили в ведомстве.

На донецком направлении украинская сторона потеряла более 115 военнослужащих, одну БМП, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две установки РСЗО «Град», гаубицу Д-30, противотанковую пушку «Рапира» и станцию AN/TPQ-36. На южнодонецком направлении ВСУ лишились до 60 солдат, двух боевых бронированных машин и гаубиц Д-20 и Д-30.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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