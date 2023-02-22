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05:31 (мск), источник: © РИА Новости

Российские десантники рассказали о ежедневном продвижении в ЛНР

ЛУГАНСК, 22 фев — РИА Новости. Российские десантники в зоне специальной военной операции ежедневно продвигаются вперед, выдавливая противника с позиций, рассказали РИА Новости офицеры парашютно-десантного батальона.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы десантников на одном из участков.

«В данный момент закрываем промежуток между вчерашним хозяйством (часть линии фронта) и занятым сегодня», — сказал командир парашютно-десантного батальона с позывным «Граф».

Командир роты с позывным «Отвага» сообщил, что одной из групп удалось закрепиться в 200 метрах от другой. «Задача на сегодня — соединить фланги нашего подразделения», — сказал он подчиненным.

При этом он уточнил, что противник находится в 170 метрах и передвижение должно быть скрытным.

«Работаем группами, то есть двойка вышла: один закапывается, второй его прикрывает, соответственно потом меняются. И так потихоньку закрепляемся на рубеже», — рассказал «Граф».

По его словам, в дальнейшем другие отряды проходят сквозь занятые позиции и продолжают штурмовать объекты и опорные пункты противника.

«Там уже дальнейшие задачи будут, может уже и не зайдем в эти окопы, продвинемся дальше», — добавил комбат.

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