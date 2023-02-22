13:41 (мск), источник: Life.ru
ВСУ обстреляли детские магазины «Бэмби» и «Бегемотик» под Белгородом
Город Шебекино в Белгородской области снова оказался под огнём украинской армии. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. Судя по фото, двухэтажное здание занимали детские магазины — супермаркет «Бэмби» и магазин игрушек «Бегемотик». Известно как минимум об одном пострадавшем.