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13:41 (мск), источник: Life.ru

ВСУ обстреляли детские магазины «Бэмби» и «Бегемотик» под Белгородом

Город Шебекино в Белгородской области снова оказался под огнём украинской армии. Об этом сообщил в своём телеграмм-канале в среду губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, снаряды попали в торговый центр, в результате чего он загорелся. Судя по фото, двухэтажное здание занимали детские магазины — супермаркет «Бэмби» и магазин игрушек «Бегемотик». Известно как минимум об одном пострадавшем.

Спецоперация на Украине
Источник: Life.ru

«Мужчина с осколочными ранениями доставлен в ЦРБ. Медики оценивают его состояние как крайне тяжёлое. Вся необходимая помощь оказывается. Оперативные службы находятся на месте, спасатели приступили к тушению», — проинформировал глава региона.

Напомним, что на днях украинские военные обстреляли три населённых пункта в Белгородской области. Так, в Староселье в результате случившегося повреждена линия электропередачи. Шебекино тоже регулярно оказывает по огнём. Надавно украинские военные обстреляли этот приграничный город дважды за день. Один из снарядов попал в дом, который в итоге загорелся. А до этого в регионе под обстрел со стороны ВСУ попало село Безлюдовка. Там тоже были пострадавшие.

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