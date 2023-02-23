Пленные украинские боевики отказались от включения в список на обмен

«Некоторые из украинских военнослужащих обратились к нам с заявлением об отказе во включении их в список на обмен с государством Украина», — написала она в Telegram-канале.
Омбудсмен указала, что в настоящее время на территории республики находятся около 1,4 тыс. украинских пленных, передает «РИА Новости».
Ранее, 17 января, командир танковой роты Вооруженных сил России рассказал, что участились случаи добровольной сдачи в плен среди украинских боевиков на запорожском направлении. Он добавил, что настроение противника «в целом плачевное очень».
До этого, 12 января, украинский радикал, находящийся в районе Соледара Донецкой Народной Республики, рассказал, что киевское руководство не дало приказа отступать и буквально бросило националистов без еды и воды. Он пожаловался на то, что моральный дух украинских военных в упадке.
16 февраля Минобороны сообщило, что после переговоров с подконтрольной Киеву территории возвращен 101 военнослужащий РФ, которому в плену грозила смертельная опасность.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.