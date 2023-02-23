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19:35 (мск), источник: Lenta.Ru

В Белгородской области при обстреле села ВСУ погиб один человек

При обстреле Вооруженными силами Украины (ВСУ) села Борисовка в Белгородской области погиб один человек. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор приграничного региона Вячеслав Гладков.

Спецоперация на Украине

«В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 1951 года рождения», — написал губернатор, добавив, что дочери погибшей медики оказали помощь на месте.

Гладков также сказал, что еще один снаряд разрушил второй дом. В здании в этот момент никто не находился. Еще два частных домовладения были повреждены осколками: у них посечены кровля, фасады, а также выбиты окна. Помимо этого, было повреждено газоснабжение.

«Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — добавил губернатор.

22 февраля сообщалось, что под обстрел ВСУ попало село Первое Цепляево в Белгородской области.

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