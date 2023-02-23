В Белгородской области при обстреле села ВСУ погиб один человек

«В Волоконовском районе под обстрел попало село Борисовка. Снаряд прилетел в частный жилой дом. Есть погибшая — женщина, 1951 года рождения», — написал губернатор, добавив, что дочери погибшей медики оказали помощь на месте.
Гладков также сказал, что еще один снаряд разрушил второй дом. В здании в этот момент никто не находился. Еще два частных домовладения были повреждены осколками: у них посечены кровля, фасады, а также выбиты окна. Помимо этого, было повреждено газоснабжение.
«Глава района Сергей Бикетов, аварийные и оперативные службы находятся на месте и устраняют последствия», — добавил губернатор.
22 февраля сообщалось, что под обстрел ВСУ попало село Первое Цепляево в Белгородской области.