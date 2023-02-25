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11:21 (мск), источник: © РИА Новости

Украина расширит заминированную полосу вдоль границ с Россией и Белоруссией

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Украинская погранслужба намерена расширить заминированную полосу вдоль границ с Белоруссией и Россией до двух километров, сообщается в Telegram-канале вдомства.

Источник: AP 2022

«Полоса вдоль украино-российской и украино-белорусской границы увеличится до двух километров в ширину. Практически это будет заминированная территория», — говорится в публикации.

В Погранслужбе также отметили, что Верховная рада урегулировала вопрос привлечения к выполнению обязанностей пограничников военнослужащих ВСУ, Нацгвардии и полиции.

О том, что украинская сторона продолжает минировать свою приграничную территорию, заявил на днях Государственный пограничный комитет Белоруссии. По его информации, украинские пограничники демонстративно раскладывали противотанковые мины на дороге перед пунктом пропуска «Выступовичи», хотя заминировали этот участок еще в июле.

По словам помощника министра обороны Белоруссии Валерия Ревенко, киевские власти сосредоточили у границы значительную группировку войск. Продолжается и разведывательная деятельность против Белоруссии с применением беспилотников, причем время от времени происходят нарушения госграницы в воздушном пространстве.

Справка
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