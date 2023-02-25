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14:25 (мск), источник: © РИА Новости

ВС России поразили пункты временной дислокации украинских сил спецопераций

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по местам дислокации подразделений украинских сил специальных операций и морской пехоты в Днепропетровской области, заявило Минобороны. Истребители сбили два украинских самолета — Су-24 и МиГ-29, а подразделения ПВО — Су-25 и восемь беспилотников.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«В районе населенного пункта Глухое <…> поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций», — говорится в сводке.

Кроме того, на Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки российских войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Масютовки, Ивановки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там уничтожено порядка 60 украинских военнослужащих, три пикапа, американская гаубица М777 и польская САУ Krab.

На Краснолиманском направлении группировка «Центр» наносила удары в районах Ямполовки (ДНР), Стельмаховки, Червоной Дибровы и Кузьмино (ЛНР). ВСУ потеряли там около 180 бойцов, шесть боевых бронированных машин, установку РСЗО «Град», гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

На Донецком направлении Южная группировка уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, три бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов.

На Южнодонецком и Запорожском направлениях группировка «Восток» нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Доброволья (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область). Потери ВСУ там составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две БМП, две бронемашины, два пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Под Угледаром и Малиновкой уничтожены два склада с боеприпасами.

На Херсонском направлении артиллеристы уничтожили М777 и две самоходные установки «Гвоздика».

Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, а живой силе и технике в 135 районах. Истребители сбили два украинских самолета — Су-24 и МиГ-29, а подразделения ПВО — Су-25 и восемь беспилотников.

Следите за развитием темыВоенная операция на Украине
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