«В районе населенного пункта Глухое <…> поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций», — говорится в сводке.
Кроме того, на Купянском направлении авиация и артиллерия Западной группировки российских войск нанесли поражение подразделениям ВСУ в районах Масютовки, Ивановки (Харьковская область) и Новоселовского (ЛНР). Там уничтожено порядка 60 украинских военнослужащих, три пикапа, американская гаубица М777 и польская САУ Krab.
На Краснолиманском направлении группировка «Центр» наносила удары в районах Ямполовки (ДНР), Стельмаховки, Червоной Дибровы и Кузьмино (ЛНР). ВСУ потеряли там около 180 бойцов, шесть боевых бронированных машин, установку РСЗО «Град», гаубицу Д-20 и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.
На Донецком направлении Южная группировка уничтожила свыше 120 украинских военнослужащих, три бронемашины, гаубицы Д-20 и Д-30, а в районе Авдеевки — склад боеприпасов.
На Южнодонецком и Запорожском направлениях группировка «Восток» нанесла огневое поражение подразделениям ВСУ в районах Угледара, Доброволья (ДНР) и Гуляйполя (Запорожская область). Потери ВСУ там составили свыше 90 военнослужащих, три танка, две БМП, две бронемашины, два пикапа, гаубицы «Мста-Б» и Д-20. Под Угледаром и Малиновкой уничтожены два склада с боеприпасами.
На Херсонском направлении артиллеристы уничтожили М777 и две самоходные установки «Гвоздика».
Оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки нанесли поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ, а живой силе и технике в 135 районах. Истребители сбили два украинских самолета — Су-24 и МиГ-29, а подразделения ПВО — Су-25 и восемь беспилотников.