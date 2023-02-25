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17:30 (мск), источник: РБК

Минобороны сообщило о трех сбитых самолетах ВСУ за сутки

Российская авиация сбила в Донецкой народной республике бомбардировщик Су-24 и истребитель МиГ-29 Воздушных сил Украины, а в Херсонской области средства противовоздушной обороны сбили штурмовик Су-25, сообщает Минобороны.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

По данным ведомства, потери украинской армии за сутки составили: на купянском направлении — до 60 военных, на южнодонецком и запорожском направлениях — свыше 90 бойцов, на краснолиманском — около 180 военнослужащих, на донецком направлении — более 120 военных.

В районе села Глухое Днепропетровской области были поражены пункты временной дислокации подразделений морской пехоты и сил специальных операций.

Также ВСУ потеряли: три танка, две боевые машины пехоты, пять пикапов, две артиллерийских системы М777, гаубицу «Мста-Б», две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» и одну Krab, одиннадцать боевых бронированных машин, три гаубицы Д-20 и одну Д-30, установку реактивной системы залпового огня «Град» и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы.

Кроме того, в районе Авдеевки в ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов, а в районе Угледара в ДНР и Малиновки в Запорожской области уничтожены два склада с боеприпасами ВСУ.

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Харьковской области уничтожены восемь беспилотников. За сутки были перехвачены два снаряда РСЗО HIMARS и три баллистические ракеты «Точка-У».

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