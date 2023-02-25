Российские силы освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска

«В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК Вагнер полностью овладели населенным пунктом Ягодное», — заявил он.
В субботу днем командир взвода «Вагнера» рассказал о продвижении российской армии к центру Артемовска, отметив, что до центра города им осталось пройти 1740 метров. По его словам, украинские боевики пока держат оборону, но есть признаки начавшегося отступления.
Военный уточнил, что сейчас в Артемовске идут жесткие бои, отряды продвигаются вперед, но не быстро, поскольку ВСУ «затыкают бреши» на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.
Накануне Пригожин также сообщил об освобождении села Берховка к северо-западу от Артемовска, а в начале недели Минобороны заявляло об освобождении соседнего села Парасковиевка.
Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.