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19:51 (мск), источник: © РИА Новости

Российские силы освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска

МОСКВА, 25 фев — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Ягодное к северу от Артемовска, сообщил основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин в Telegram-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«В 19 часов 25 февраля штурмовые подразделения ЧВК Вагнер полностью овладели населенным пунктом Ягодное», — заявил он.

В субботу днем командир взвода «Вагнера» рассказал о продвижении российской армии к центру Артемовска, отметив, что до центра города им осталось пройти 1740 метров. По его словам, украинские боевики пока держат оборону, но есть признаки начавшегося отступления.

Военный уточнил, что сейчас в Артемовске идут жесткие бои, отряды продвигаются вперед, но не быстро, поскольку ВСУ «затыкают бреши» на фронте с помощью недавно мобилизованных новобранцев.

Накануне Пригожин также сообщил об освобождении села Берховка к северо-западу от Артемовска, а в начале недели Минобороны заявляло об освобождении соседнего села Парасковиевка.

Артемовск находится на подконтрольной киевским властям части Донецкой Народной Республики к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе.

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