В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон

«Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим. Организовали оперштаб», — написал он.
Обломки БПЛА также нашли еще на двух городских улицах. По словам мэра, повреждения зафиксированы у трех машин.
«Проводятся все необходимые мероприятия. На месте находятся мои заместители. Оперативные службы устанавливают все обстоятельства», — добавил Демидов.
Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. На всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.