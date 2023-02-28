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10:04 (мск), источник: © РИА Новости

В окно многоэтажки в центре Белгорода влетел дрон

БЕЛГОРОД, 28 фев — РИА Новости. Беспилотник влетел в окно многоэтажного жилого дома в центре Белгорода, сообщил мэр города Валентин Демидов в своем Telegram-канале.

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Источник: © РИА Новости

«Людей перевезли в безопасное место. Всем предложили разместиться в гостинице, пока спецслужбы выполняют свою работу. Территория оцеплена, охрану имущества обеспечим. Организовали оперштаб», — написал он.

Обломки БПЛА также нашли еще на двух городских улицах. По словам мэра, повреждения зафиксированы у трех машин.

«Проводятся все необходимые мероприятия. На месте находятся мои заместители. Оперативные службы устанавливают все обстоятельства», — добавил Демидов.

Украинские военные регулярно обстреливают Белгородскую область. На всей территории региона с 11 апреля действует высокий (желтый) уровень террористической опасности.

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