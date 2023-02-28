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13:34 (мск), источник: © РИА Новости

В ДНР заявили о появлении танков Leopard в районе Артемовска

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Танки Leopard, замеченные в районе Артемовска, обычная цель для российских военных, заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия».

Спецоперация на Украине
Источник: Bundeswehr/Marco Dorow

«Были заявления о том, что в районе Артемовска появлялись “Леопарды”. Это такая же бронецель, как и все остальные. Сенсации делать из этого не стоит. Учитывая ту распутицу, которая сейчас, она затруднит движение таких тяжелых машин, как Leopard», — сказал чиновник.

По его словам, уже понятно, что Украина потеряла Артемовск, вопрос только в дате, когда это произойдет.

Противник признает, что не может снабжать свой гарнизон, который практически обречен, заключил Гагин.

Как заявлял в конце минувшей недели министр обороны Польши Мариуш Блащак, переданные Варшавой танки Leopard уже находятся на Украине. Польские власти выражали готовность отправить ВСУ до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции, до этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.

Также «Леопарды» поставят Украине Германия, производитель этих танков, Испания, Канада, Финляндия.

Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

По словам врио главы ДНР Дениса Пушилина, практически все дороги в город находятся под огневым контролем российских подразделений.

Справка
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