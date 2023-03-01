Минобороны Белоруссии показало видео с российским самолетом ДРЛО А-50

26 февраля ряд белорусских оппозиционных Telegram-каналов сообщили о якобы повреждении российского ДРЛО А-50 в результате атаки беспилотника. Белорусская сторона опровергла эти сообщения, назвав их вбросом.
Это подтверждает и опубликованное минобороны Белоруссии видео, на котором видно, что никаких повреждений на российском самолете нет.
А-50 используется для осуществления контроля воздушного пространства, в котором действует авиация, выявления целей, координирования и направления боевых самолетов. С его помощью можно отслеживать не только воздушные, но и наземные цели.
В середине января в Минобороны России сообщили, что самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50У, состоящие на вооружении Воздушно-космических сил (ВКС) России, помогли засечь большинство из уничтоженных истребителей националистов Украины.
В том же месяце командующий дальней авиацией генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что в 2023 году участие в специальной военной операции примут российские стратегические самолеты. Также особое внимание будет уделено совершенствованию навыков летчиков в применении автоматизированных систем управления и вооружений.
8 декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что российская авиация в ходе специальной военной операции (СВО) делает всё вовремя и грамотно, внося существенный вклад в эффективность действий войск. Президент добавил, что отлично воюют и штурмовики. Хорошие результаты, по его словам, показывают «сушки» — Су-34, Су-35.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.