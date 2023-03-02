Российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР

«Парашютно-десантная рота в ходе наступления обнаружила группу пехоты противника, поступила команда о ее уничтожении», — сказал командир с позывным «Двенадцатый».
После прибытия на рубеж с помощью тепловизора удалось обнаружить группу противника численностью до 10 человек.
«(Время) от момента получения команды до открытия огня занимает не более трех-четырех минут. Мы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой (автоматическая пушка 2А72) и 100-миллиметровым орудием (пусковой установкой 2А70)», — рассказал собеседник агентства.
При этом он уточнил, что пехота идет в наступление, занимает рубежи противника и начинает окапываться для отражения атак. Задачи же броневой группы заключаются в подавлении противника огнем.
Накануне десантники сообщили журналистам, что при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в ЛНР.
Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в ЛНР обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.