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05:22 (мск), источник: © РИА Новости

Российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР

ЛУГАНСК, 2 мар — РИА Новости. Российские десантники на одном из участков фронта в Луганской Народной Республике ведут наступательные действия, в ходе атаки парашютно-десантная рота уничтожила группу противника численностью до 10 человек, рассказал РИА Новости командир бронегруппы. Корреспондент РИА Новости стал свидетелем боевой работы десантников на данном направлении.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Парашютно-десантная рота в ходе наступления обнаружила группу пехоты противника, поступила команда о ее уничтожении», — сказал командир с позывным «Двенадцатый».

После прибытия на рубеж с помощью тепловизора удалось обнаружить группу противника численностью до 10 человек.

«(Время) от момента получения команды до открытия огня занимает не более трех-четырех минут. Мы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой (автоматическая пушка 2А72) и 100-миллиметровым орудием (пусковой установкой 2А70)», — рассказал собеседник агентства.

При этом он уточнил, что пехота идет в наступление, занимает рубежи противника и начинает окапываться для отражения атак. Задачи же броневой группы заключаются в подавлении противника огнем.

Накануне десантники сообщили журналистам, что при поддержке бронетехники наступают в районе Кременной в ЛНР.

Ситуация на Сватовском и Кременном направлениях в ЛНР обострилась осенью минувшего года. Украинские силовики регулярно обстреливают Кременную и периодически пытаются прорвать оборону на этом участке.

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