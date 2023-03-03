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20:56 (мск), источник: © РИА Новости

Мелитополь стал столицей Запорожской области

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий подписал указ о разделении территории региона на 16 административных единиц со столицей в Мелитополе.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Образовать административно-территориальные единицы Запорожской области: города областного значения Запорожской области: город Мелитополь, город Бердянск, город Энергодар… Установить, что административно-политическим центром Запорожской области является город Мелитополь», — говорится в документе.

Этим же указом регион поделен на 13 районов: Акимовский, Бердянский, Васильевский, Веселовский, Каменско-Днепровский, Куйбышевский, Мелитопольский, Михайловский, Пологовский, Приазовский, Приморский, Токмакский и Черниговский.

Границы всех районов, а также Бердянска и Энергодара определяются в рамках административного районирования Украинской ССР по состоянию на 16 сентября 1991 года.

Документ подписан 3 марта и вступил в силу после его официального опубликования.

Запорожская область стала субъектом России по итогам проведенного там референдума, на котором 93,11 процента участников проголосовали за присоединение. Украинская сторона не признает его легитимность и продолжает обстреливать территорию. Под контролем Москвы находится более 70 процентов региона, ВСУ продолжают удерживать город Запорожье.

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