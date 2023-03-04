Шойгу проинспектировал группировку российских войск в зоне спецоперации

Министр побывал на передовом пункте управления одного из объединений на Южно-Донецком направлении. Об обстановке и боевых действиях в этом районе доложили командующий группировкой генерал-полковник Рустам Мурадов и офицеры штаба.
«В ходе работы министр обороны особое внимание обратил на организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений», — говорится в релизе.
На видео, опубликованном Минобороны, видно, как Шойгу летит на вертолете, общается с Мурадовым и проводит совещание.
Кроме того, министр обратился к военнослужащим, поблагодарив их за самоотверженность и героизм. Некоторым он вручил государственные награды: ордена Мужества, Георгиевские кресты и медали «За отвагу».
«Награды заслуженные, заработанные. Воюете вы достойно! Впереди еще много дел. Очень надеюсь на то, что вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране. Удачи вам, успехов, ну и, конечно, живыми домой!» — сказал Шойгу.
Накануне в Минобороны заявили, что на Южно-Донецком и Запорожском направлениях подразделения группировки «Восток» нанесли украинским войскам поражение в районах Водяного, Привольного и Угледара (территория ДНР). За сутки ВСУ потеряли там более 70 бойцов, два танка, две бронемашины, два пикапа, САУ «Гвоздика» и гаубицу Д-20.