Российские военные поразили командный пункт «Азова»* в Запорожской области

«В районе населенного пункта Марьевка Запорожской области поражен командный пункт полка “Азов*”, — говорится в заявлении.
Кроме того, российские военные нанесли удары по командно-наблюдательным пунктам украинской армии в районах населенных пунктов Нетайлово в ДНР и Успеновка в Запорожской области. Они также уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1» в районе села Попов Яр.
Армейская авиация и артиллерия «Западной» группировки войск в районах Гряниковки и Масютовки Харьковской области уничтожила до 40 бойцов ВСУ, боевую бронированную машину и три автомобиля.
Помимо этого, российская армия поразила подразделения противника в районах населенных пунктов Ямполовка в ДНР, Невское, Червонопоповка, Червоная Диброва и Кузьмино в ЛНР.
За сутки на Краснолиманском направлении уничтожено до 180 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, а также самоходная гаубица «Гвоздика».
Российские военные ликвидировали более 210 украинских солдат, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, артиллерийскую систему М777 и самоходную артиллерийскую установку М109 Paladin, самоходную гаубицу «Гвоздика», самоходный миномет «Тюльпан», боевую машину РСЗО «Смерч», а также гаубицу Д-30.
За сутки нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Новомихайловка, Павловка и Шевченко в ДНР. Общие потери противника составили до 80 боевиков ВСУ, боевая машина пехоты, пять боевых бронированных машин, четыре пикапа, а также гаубица Д-20.
Российская армия за сутки уничтожила более 30 украинских военных, десять автомобилей, самоходную гаубицу «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.
В районах населенных пунктов Авдеевка в ДНР и Двуречная Харьковской области уничтожены пункты управления украинскими беспилотниками и средствами РЭБ.
С 24 февраля 2022 года проходит военная спецоперация на Украине. По словам президента Владимира Путина, ее конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России.