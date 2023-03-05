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19:18 (мск), источник: ТАСС

Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел во время посещения ДНР

ТАСС, 5 марта. Телеведущий Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел во время посещения расположения 155-й бригады морской пехоты ВС РФ под Угледаром в Донецкой Народной Республике.

Источник: РИА "Новости"

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», — сказал он в воскресенье в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».

«Как выяснилось сегодня, произошла утечка информации о том, что я должен быть в этом подразделении и за нами стали охотиться. Во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало», — сказал он.

Телеведущий добавил, что «почему-то украинская сторона страшно радуется». «Напрасно радуется. К счастью, ни “трехсотых”, ни “двухсотых”, ни “пятисотых” (раненых, погибших и дезертиров — прим. ТАСС) в нашем коллективе не было», — отметил он.

Соловьев показал кадры посещения бойцов, где во время беседы слышны звуки ударов. «Фотографироваться будем?» — спросил он бойцов на кадрах посещения.

«А сегодня стало ясно, что, к сожалению, произошла утечка. Я думаю, что органы военной контрразведки разберутся», — подытожил он.

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