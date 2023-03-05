Владимир Соловьев сообщил, что попал под обстрел во время посещения ДНР

«По населенному пункту, где проходила наша встреча, началась интенсивная артиллерийская стрельба. Но ничего, все обошлось. Думаю, военная контрразведка разберется, откуда враг узнал о наших перемещениях», — сказал он в воскресенье в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1».
«Как выяснилось сегодня, произошла утечка информации о том, что я должен быть в этом подразделении и за нами стали охотиться. Во время нашей беседы с морпехами начались прилеты, они корректировались с квадрокоптера, прилетов было немало», — сказал он.
Телеведущий добавил, что «почему-то украинская сторона страшно радуется». «Напрасно радуется. К счастью, ни “трехсотых”, ни “двухсотых”, ни “пятисотых” (раненых, погибших и дезертиров — прим. ТАСС) в нашем коллективе не было», — отметил он.
Соловьев показал кадры посещения бойцов, где во время беседы слышны звуки ударов. «Фотографироваться будем?» — спросил он бойцов на кадрах посещения.
«А сегодня стало ясно, что, к сожалению, произошла утечка. Я думаю, что органы военной контрразведки разберутся», — подытожил он.