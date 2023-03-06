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10:58 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ рассказали об огромных потерях Киева в Артемовске

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. ВСУ понесли большие потери в Артемовске, где Киев разместил несколько своих лучших подразделений, ситуация в городе для украинских войск тяжелая, пишет испанская газета Pais.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад», — говорится в статье издания.

Как утверждается, 3 марта украинские войска взорвали два небольших моста, соединяющих единственный контролируемый Киевом подъезд к городу.

На их месте возвели понтонную переправу, по которой, по данным волонтеров и представителей эвакуационных организаций, на следующий день из Артемовска пытались выехать местные жители.

Испанским журналистам также известно о прибытии туда подкрепления. По словам одного из военнослужащих, зайти в город удалось только со второй попытки, поскольку их транспортное средство вышло из строя.

Как пишет Pais со ссылкой на полученное из Артемовска текстовое сообщение, ситуация в городе «тяжелая». Отмечается, что связь в городе ограниченная и дорогая, на получение ответа ушло несколько дней.

Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили территорию Артемовска, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Также в субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить город — это командир с позывным «Мадьяр» и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.

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