СМИ рассказали об огромных потерях Киева в Артемовске

«Украина понесла огромные потери в Артемовске, где разместила несколько своих лучших бригад», — говорится в статье издания.
Как утверждается, 3 марта украинские войска взорвали два небольших моста, соединяющих единственный контролируемый Киевом подъезд к городу.
На их месте возвели понтонную переправу, по которой, по данным волонтеров и представителей эвакуационных организаций, на следующий день из Артемовска пытались выехать местные жители.
Испанским журналистам также известно о прибытии туда подкрепления. По словам одного из военнослужащих, зайти в город удалось только со второй попытки, поскольку их транспортное средство вышло из строя.
Как пишет Pais со ссылкой на полученное из Артемовска текстовое сообщение, ситуация в городе «тяжелая». Отмечается, что связь в городе ограниченная и дорогая, на получение ответа ушло несколько дней.
Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили территорию Артемовска, об этом же заявил и советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Также в субботу сразу два украинских силовика заявили, что их подразделения получили приказ оставить город — это командир с позывным «Мадьяр» и экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, ныне командир взвода ударных беспилотников.